С 8:00 28 февраля до 10:00 23 марта из Ирана в Азербайджан в общей сложности эвакуированы 2 949 граждан 76 стран, из них 488 — азербайджанские граждане.

Среди эвакуированных также 722 гражданина Китая, 325 — России, 198 — Бангладеш, 187 — Таджикистана, 168 — Индии, 148 — Пакистана, 80 — Омана, 68 — Индонезии, 54 — Ирана, 44 — Италии, 30 — Алжира, 26 — Испании, 23 — Германии, 22 — Канады, 19 — Франции, по 18 — Саудовской Аравии и Японии, 17 — Грузии, 15 — Узбекистана, по 13 — Польши, Швейцарии, Нигерии, по 12 — Венгрии и Бахрейна, по 11 — Казахстана, Мексики, США, по 10 — Великобритании, Беларуси, Болгарии, Демократической Республики Конго, по восемь — Бразилии, Судана, по шесть — Словакии, Бельгии, Румынии, ОАЭ, по пять граждан Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама, по 4 — Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии, Нидерландов, по три — Катара, Хорватии, Дании, Норвегии, по два — Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра, Словении, Мьянмы.

Из Ирана в Азербайджан также были эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.