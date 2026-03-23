В настоящее время в Азербайджане ведется работа по сокращению объемов импорта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с сотрудниками предприятия животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шамахинском районе.

«Поздравляю. Мы создаем сотни рабочих мест, прекрасные условия. Это предприятие имеет огромное значение для развития сельского хозяйства как в Шамахинском районе, так и в нашей стране в целом. Это крупнейшее мясо-молочное хозяйство не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе. В настоящее время у нас ведется работа по сокращению объемов импорта. Мы должны на 100 процентов обеспечивать себя мясом, молоком, молочной продукцией. Мы близки к этому, но пока нам не удалось достичь цели. Запуск таких хозяйств обеспечит достижение этой цели, и в будущем мы сможем даже экспортировать мясо и молочную продукцию», -заявил глава государства.

Он отметил, что комплекс «Ширван Агро» является одним из самых современных в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь применяются технологии ведущих компаний. Здесь применяется деловой подход высочайшего мирового уровня. Это предприятие будет иметь большое значение и для роста занятости в Шамахинском районе.

«Вам также хорошо известно, что сегодня в Шамахинском районе ведутся масштабные работы. Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны. Создано множество современных зон отдыха, отелей, объектов общественного питания, культуры и образования. Автомобильная дорога Шамахы – Баку также отвечает самым современным требованиям. Сейчас появились новые возможности для транспортного сообщения как с Баку, так и с западными, северо-западными регионами страны. В настоящее время строится новая автомобильная дорога Шамахы – Исмаиллы – Габала. Возводимый там мост является крупнейшим в нашей стране. Наверное, мы введем его в эксплуатацию в следующем году. Находят свое решение и вопросы транспортной связности на территории страны. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы были рабочие места, достойный уровень жизни», — подчеркнул президент.

Открытие в эти праздничные дни такого предприятия, безусловно, имеет большое символическое значение, сказал он: «В эти дни мы отметили как праздник Рамазан, так и Новруз байрамы, и по всей стране царят очень теплая атмосфера, прекрасное настроение. Основная причина этого — развитие нашей страны, то, что мы живем как народ-победитель и с большим оптимизмом смотрим в будущее.

Еще раз от всей души поздравляю вас и желаю успехов».