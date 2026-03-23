Цены на нефть продолжают умеренно расти на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,48 (0,43%) — до $112,67 за баррель. В прошлую пятницу этот контракт подорожал на $3,54 (3,26%) до $112,19, обновив максимум с июля 2022 года.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах NYMEX выросли на $0,56 (0,57%) — до $98,79 за баррель, после повышения на 2,8% в предыдущую сессию до $98,23.

За неделю нефть марки Brent подорожала на 8,8%, а WTI — подешевела на 0,4%. Спред между марками достиг многолетнего максимума из-за высвобождения нефти из стратегических резервов США.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз средней цены Brent на 2026 год на $8 — до $85 за баррель, а прогноз WTI — на $7, до $79 за баррель. По их оценке, в марте и апреле Brent будет стоить в среднем $110 за баррель вместо ранее прогнозируемых $98.

«В период максимальной неопределённости котировки могут достичь $135 за баррель, если рынку потребуется премия за риск для снижения спроса и компенсации сокращения предложения в ближайшие шесть месяцев», — отметили аналитики