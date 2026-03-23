Имя человека, шантажировавшего распространением ложной информации о семье президента Азербайджана, раскрыто в документальном фильме «Вопрос национальной чести», показанном на Real TV.

Речь идет о Фариде Салманове (1976 г.р.), ранее работавшем журналистом в газетах Ayna, «Зеркало» и «Bizim əsr». По данным следствия, он действовал в составе группы, угрожая распространением фейковых и порочащих материалов в обмен на крупные суммы денег.

Следствие считает, что Салманов вместе с Эльманом Алиевым, Мамедзаки Селимовым и другими лицами требовал деньги, используя в том числе фальшивые видеоматериалы, якобы связанные с Аленой Алиевой. Для контактов он использовал Facebook и направлял сообщения на страницу «Sancaq media».

В фильме также приведено его интервью. Салманов заявил, что находился за границей и оттуда выдвигал требования. По его словам, получив материалы через WhatsApp, он усомнился в их подлинности, однако продолжил участие в схеме.

«Я сожалею о своём поступке. Это было неправильно», — признал он.