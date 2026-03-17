Служба государственной безопасности задержала человека, шантажировавшего семью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом рассказывается в сюжете на канале ITV.

Отмечается, что с начала этого года проживающие за границей блогеры Мехман и Эмин Гусейновы, а также Габиль Мамедов начали распространять клеветническую информацию о невестке президента Азербайджана — Алене Алиевой.

В сюжете представлено расследование, основанное на материалах уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности по факту клеветнической кампании против семьи президента.

В сюжете говорится, что одновременно с тем, как блогеры развернули клеветническую кампанию, один мужчина пытался связаться с высокопоставленными азербайджанскими чиновниками через аккаунты в социальных сетях, электронную почту и номер мобильного телефона, зарегистрированные за границей.

Этот человек, находящийся за границей, угрожал обнародовать видеозапись, которую он выдавал за кадры с участием Алены Алиевой. Он требовал 5 миллионов евро в обмен на неразглашение этой видеозаписи.

В результате операции был задержан гражданин Азербайджана Ф.С., подозреваемый в совершении этого преступления. В своих показаниях следствию он признался в совершении преступления и предоставил подробности.

«11 февраля я попытался связаться с Мехманом Гусейновым и написал ему сообщение в Facebook, попросив отправить мне эти видео. Спустя короткое время Эльман Алиев и Заки Салимов прислали мне эти материалы. Более того, Эльман Алиев отправил два видео. После просмотра я не поверил, что это настоящие записи.

Получив всю информацию, я написал сообщения на страницы Мехрибан, Арзу и Лейлы Алиевых в Facebook, указав, что у меня есть материалы из личной жизни Алены ханум. Я дал понять, что хочу с ними связаться. Поскольку никакой реакции не последовало, 15 февраля я написал письмо на сайте Фонда Гейдара Алиева, оставив свой e-mail и номер мобильного телефона. Я заявил, что если со мной не свяжутся, то распространю эту информацию по всему миру», — сообщил задержанный, личность которого пока не разглашается из-за следственных мероприятий.

