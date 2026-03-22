О том, в какую ситуацию попали государства ЦА из-за иранских событий; что еще придумали в России в отношении мигрантов; когда уйдет в отставку Токаев; в какой стране региона появятся летающие автомобили и какая из них самая счастливая; от чего Тегеран предостерегает Туркменистан, а также о многом другом – в нашем недельном обзоре.

В Центральной Азии беспокоятся — как отразятся на государствах региона события в Иране и на Ближнем Востоке в целом. Ниже в сокращении приведено мнение эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай», исполнительного директора общественного фонда «Аппликата – центр стратегических решений» Кубатбека Рахимова, опубликованного изданием Eurasia Today.

Происходящее на Ближнем Востоке, считает он, напрямую влияет на энергетическую безопасность, транзитные коридоры и экономические интересы стран ЦА. Речь идет о борьбе за контроль над ключевыми узлами евразийской экономики — прежде всего, Ормузским проливом, и стратегическими транспортными маршрутами между Каспием и Индийским океаном.

Страны Центральной Азии оказались заложниками ситуации, к которой не имеют никакого отношения, подчеркивает эксперт. Последствия, по его словам, «распределяются асимметрично»: Казахстан — как экспортер нефти, получает краткосрочный выигрыш от роста цен, однако «платит потерей транзитного коридора INSTC («Север – Юг») и нарастанием региональной нестабильности». Для импортеров нефти — Кыргызстана и Таджикистана – рост цен на нее означает прямой удар по населению: каждые 10% роста стоимости топлива добавляют 0,8–1,2% к инфляции в и без того уязвимых экономиках. Туркменистан же экспортирует природный газ в Иран по трубопроводам Корпедже–Курт-Куи и Довлетабад–Серахс–Хангеран, и для него Иран – «не просто покупатель, но и ключевой транзитный партнер».

«Агрессия, — полагает эксперт, — поставила эти поставки под угрозу по двум причинам: физические риски для инфраструктуры и искусственные расчетные барьеры, создаваемые западной санкционной системой. Потеря иранского направления означала бы для Туркменистана утрату 12–18% доходов от газового экспорта — прямые потери от чужой войны».

Далее: страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан — теряют прямой выход на рынки Южной Азии и Персидского залива через иранскую территорию. Товарооборот Узбекистана с Ираном (порядка 2 млрд долларов в год) и Туркменистана (около 1 млрд в валюте США) оказался под угрозой. «Средний коридор», перегруженный из-за выпадения INSTC, отреагировал ростом тарифов на 15–25%.

Как считает Рахимов, «Это не просто экономические потери отдельных стран — это стратегическая цель агрессоров: разрушить формирующуюся евразийскую логистическую архитектуру, которая создавала бы альтернативу западно-контролируемым цепочкам поставок. Ответом должна быть не адаптация к разрыву, а ускоренное восстановление INSTC и углубление транзитной интеграции в рамках ШОС».

Что касается вопросов безопасности для Центральной Азии, речь о трех категориях угроз. То есть — дестабилизация Афганистана: ослабление иранского присутствия в западных провинциях создает вакуум, который заполняется ИГИЛ-Хорасан – «структурой, враждебной всем государствам региона без исключения». Вторая — вынужденное перемещение населения: Иран принимает 3–4 млн афганских беженцев; дестабилизация ИРИ грозит обратным потоком через Афганистан в направлении Таджикистана и Узбекистана. Третья — общее ухудшение безопасной среды в регионе, дестабилизируемом внешним вмешательством, «которое никто из стран ЦА не приглашал и не поддерживает».

Выводы от эксперта: «Агрессия против Ирана — это не изолированный региональный конфликт. Это целенаправленный удар по евразийской архитектуре суверенного развития, … по энергетическим связям ШОС-пространства, по праву незападных государств проводить независимую политику. Центральная Азия платит за эту агрессию реальными экономическими потерями, не будучи ни ее инициатором, ни ее сторонником».

МВД России инициировало расширение оснований для выдворения мигрантов, информирует Asia-Plus. Правительство РФ подготовило соответствующий законопроект. В числе новых причин — участие в несанкционированных акциях, злоупотребление свободой слова, мелкое хулиганство, участие в деятельности «нежелательных организаций», распространение опасного контента, и т.д. В настоящее время депортация по ряду таких статей применяется по усмотрению суда, однако МВД предлагает сделать ее обязательной мерой наказания. Одновременно предлагается повысить штрафы за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность — до 4–7 тыс. рублей против нынешних 2–5 тыс.

Необходимость изменений в МВД объясняют ростом противоправных действий среди иностранных граждан, увеличением числа конфликтных ситуаций, включая массовые драки.

Напомним, ужесточение миграционного законодательства продолжается в РФ уже второй год.

Казахстан, согласно данным международного рейтинга World Happiness Report, признан самой счастливой страной не только в Центральной Азии, но и на всем пространстве СНГ. В топ-50 рейтинга попал только он, заняв 33-ю (плюс 10 по сравнению с прошлым годом) позицию. Узбекистан на 53-м месте, Кыргызстан – на 66-м, Таджикистан – на 88-м.

Самой счастливой страной в девятый раз признана Финляндия, самой несчастной — Афганистан.

Рейтинг World Happiness Report публикуется ежегодно к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. Доклад готовится Исследовательским центром благополучия Оксфордского университета в партнерстве с Институтом Гэллапа и ООН на основе опросов населения о качестве жизни.

Казахстан

Начало уходящей недели началось в республике с обнародования официальных окончательных данных по итогам референдума по принятию новой Конституции РК. По информации Центризбиркома страны, за новую Конституцию проголосовали 87,15% избирателей.

Как уже писал Minval Politika, новый Основной закон Казахстана предусматривает изменения в политическом устройстве республики, в частности, предлагается ввести пост вице-президента, перейти к однопалатному парламенту (сейчас в нем две палаты), создать единый консультативный орган с законодательной инициативой — Народный совет; установить приоритет национального права над международным; прочее. Новая Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года.

На брифинге по итогам референдума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что следующие президентские выборы состоятся в стране в 2029 году: «Я уже объявил, что в 2029 году уйду в отставку».

Казахстан продолжает курс на развитие энергетики – в том числе, с участием иностранных инвесторов. Одно из очередных начинаний — в Актау построят современную парогазовую электростанцию мощностью 160 мегаватт. Общая стоимость проекта оценивается в почти 223 млн долларов. Порядка 70% финансирования обеспечит китайский инвестор, остальную сумму вложит казахстанская сторона. Ввод станции в эксплуатацию намечен на июнь 2027 года.

По оценкам экспертов, новый объект рассматривается в качестве стратегического для энергосистемы западной части Казахстана.

Узбекистан

Президент республики Шавкат Мирзиеев открыл в историческом комплексе Хазрати Имам в Ташкенте Центр исламской цивилизации. Его строили 8 лет, передают центрально-азиатские СМИ. Общая площадь комплекса составляет 50 тыс. квадратных метров; длина здания — 161 метр, ширина — 118 метров, высота купола — 65 метров.

«Я всегда мечтал о том, чтобы находить и возвращать на Родину неизвестные страницы рукописей и экспонаты, связанные с нашей историей, где бы они ни находились в мире. Строительство Центра исламской цивилизации стало реализацией этой задачи. Сегодня, слава Всевышнему, мы ее осуществили», — сказал президент.

С момента закладки фундамента и до 2025 года фонд Центра пополнился более чем 2 тыс. древних источников, включая свыше 60 редких рукописей Корана. Экспозиция музея была существенно расширена: только в прошлом году поступило более 1,5 тыс. экспонатов, среди которых около 800 древних рукописей, археологических находок и исторических карт. Центр активно сотрудничает с международными аукционными домами, коллекционерами и арт-дилерами.

Как подчеркнул Мирзиеев, «Главной жемчужиной Центра является зал священного Корана. Здесь занял достойное место один из шести древнейших Коранов мира — Коран Усмана. Также собраны редкие рукописи Корана разных исторических периодов».

В проектировании, строительстве и оснащении Центра современными информационными технологиями участвовали специалисты из Азербайджана, Турции, России, Китая, Великобритании, Франции, США, ОАЭ, Германии, Испании, Италии, Малайзии, Саудовской Аравии, Индии и государств Центральной Азии.

По данным пресс-службы президента РУз, Центр ежедневно будет принимать около 5 тыс. посетителей.

Мирзиеев также принял участие в церемонии запуска крупных проектов и начала строительства новых в Самаркандской области, информирует пресс-служба президента. Речь о 106 проектах с инвестиционным участием в 7 млрд долларов. В их числе — проекты в горнодобывающей и геологической промышленности, производстве строительных материалов; автомобильной, химической, электротехнической, сельскохозяйственной отраслях, а также в сферах образования, здравоохранения, услуг и туризма.

Сообщается, что в сотрудничестве с Австрией, Китаем, ОАЭ, Турцией, Индией и Россией запущено 53 проекта на сумму 2,4 млрд долларов. Кроме того, начаты строительные работы на сумму 4,6 млрд долларов в сотрудничестве с Нидерландами, Японией, Южной Кореей, Китаем, ОАЭ, Турцией, Россией и Ираном. Ожидаемая от них отдача – выпуск промышленной продукции на сумму 13 трлн сумов. Экспортный потенциал оценивается в 700 млн долларов в год.

Узбекистан может стать одной из первых стран Центральной Азии, где появятся летающие автомобили-такси. Поставки аппаратов модели Samson Sky Switchblade начнутся в период с 2028 по 2030 год. Об этом в интервью телеканалу O‘zbekiston 24 сообщил заместитель директора авиакомпании Air Tashkent Анвар Сулаймонов.

В настоящее время проект, совместно с американской компанией – разработчиком гибридного летающего автомобиля Samson Sky, — находится в процессе сертификации.

Air Tashkent и Samson Sky рассматривают несколько технологических вариантов летательных аппаратов. По словам Сулаймонова, машины смогут преодолевать расстояние до 800 километров, — к примеру, долететь из Ташкента до Ургенча за несколько часов. Подготовка к полету составит порядка трех минут. Вместимость воздушных такси — от 3 до 7 человек. Взлет не требует большой площади – достаточно и 130 метров. Разработчики утверждают, что воздушные такси способны выполнять полеты в любых погодных условиях. После посадки крылья гибрида автомобиля и самолета складываются, и он может передвигаться далее, как автомобиль.

Такая модель, как считается, смягчит проблему транспортных пробок, упростит междугородние поездки и простимулирует создание новых транспортных маршрутов.

В Узбекистане, при поддержке российских финансовых институтов и промышленных предприятий, начал работу крупнейший в мире горно-металлургический комплекс по переработке медной руды, сообщает «Восточный экспресс 24». Церемонию ввода в эксплуатацию медно-обогатительной фабрики провел президент Мирзиеев. Объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд долларов. Мощность нового предприятия на месторождении «Ешлик-1» достигает 60 млн тонн руды ежегодно, что выводит объект в число глобальных лидеров отрасли.

По данным издания, «Технологическое ядро комплекса сформировано при участии российского «Уралмашзавода», взявшего на себя обязательство по поставке свыше 100 единиц тяжелого технологического оборудования. А финансовую архитектуру проекта обеспечили ведущие российские институты развития. ВЭБ.РФ (государственная корпорация развития) выделил 712 млн евро на закупку техники, «Газпромбанк» открыл кредитные линии на общую сумму до 5 млрд долларов, включая первоначальный транш в 2 млрд в валюте США».

Кыргызстан

Республика стала лидером в релокации крупных российских Telegram-каналов, сообщает 24.кg со ссылкой на Telegram-канал Mash. Владельцы крупных Telegram-каналов начали массово регистрировать бизнес в Кыргызстане, чтобы сохранить доходы от рекламы на фоне возможных ограничений в России. Отмечается, что Кыргызстан привлекает предпринимателей максимально либеральными условиями: в стране можно открыть ООО без наличия вида на жительство. При этом упрощенная система налогообложения предполагает ставку всего в 4%.

Массовый уход в иностранные юрисдикции спровоцировало заявление пресс-службы Федерального агентства связи, в соответствии с которым реклама в Telegram и на YouTube нарушает законодательство, так как доступ к ресурсам ограничен. Кроме того, пока до конца непонятна судьба самого Telegram в России. Периодически его замедляют, обвиняя в невыполнении требований местного законодательства: «Есть вероятность, что мессенджер и вовсе заблокируют».

Кыргызстан активно развивает статус регионального ИТ-хаба. Ранее в республике ввели специальный режим «Цифровой кочевник», который упрощает легализацию для специалистов из сферы технологий. Кроме того, в Бишкеке действует Парк высоких технологий, где налоговые условия еще более либеральные.

Туркменистан

«Было бы смешно, если б не было так грустно» — Иран предостерег Туркменистан от сотрудничества с оппозиционными и западными каналами. Eurasia Today приводит слова представителя объединенного оперативного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», в соответствии с которыми «если сотрудничество с телеканалами будет продолжено, объекты и инфраструктура, связанные с его вещанием, могут рассматриваться иранскими военными как потенциальные цели».

В свою очередь, Iran International (спутниковый телеканал на персидском языке и многоязычная цифровая новостная сеть; базируется в Лондоне) сообщил, что предупреждения уже были направлены властям Туркменистана и Монако, на территории которых находятся спутниковые мощности и инфраструктура, обеспечивающие трансляцию телеканала.

Известно, что он использует спутник TürkmenÄlem 52E/MonacoSat, через который также распространяются сигналы других медиаресурсов, включая иранскую службу Би-би-си, радио Farda (фарси-служба Радио «Свобода»), десятков других теле- и радиоканалов.

Сам канал Iran International обвиняется Тегераном в распространении недостоверной информации, слухов и ведении психологической кампании против страны.

«Иронично, — отмечает Eurasia Today, — что самые свободолюбивые прозападные ресурсы предпочитают пользоваться спутником страны, к которой имеется достаточно вопросов касательно демократичности и отношения к своим гражданам».