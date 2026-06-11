Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта возможно в кратчайшие сроки, если Киев согласится на находящееся на рассмотрении предложение.

В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung Дмитриев отметил, что, по его мнению, сейчас существует реалистичный вариант мирного соглашения, который способен положить конец боевым действиям практически сразу после его принятия украинской стороной.

По словам чиновника, в европейских странах все чаще звучат призывы к диалогу с Москвой, что свидетельствует о растущем понимании необходимости поиска компромиссного решения. Он подчеркнул, что многие инициативы, предлагавшиеся ранее различными политиками, были оторваны от реальности и не могли стать основой для устойчивого урегулирования.

Дмитриев также заявил, что условия завершения войны остаются понятными и хорошо известны всем участникам переговорного процесса. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о подходах как России, так и США к возможному мирному соглашению.