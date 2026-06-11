Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, рассматривается возможность сокращения полномочий EEAS и передачи части ее функций государствам-членам ЕС. В частности, Франция предлагает ограничить самостоятельность главы службы и ослабить ее контроль над зарубежными представительствами.

Сторонники реформы считают, что изменения позволят сократить бюрократический аппарат Брюсселя и снизить расходы. Источники предупреждают, что в случае реализации этих планов существует риск фактического демонтажа нынешней структуры EEAS.