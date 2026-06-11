По делу о ранении учительницы в лицее «Идрак» начато уголовное преследование и в отношении владельца оружия.

Об этом во время прямого эфира на странице Генеральной прокуратуры Азербайджана в Instagram заявил заместитель начальника Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, начальник отдела криминалистики Орхан Рзаев.

Он отметил, что уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям: «В отношении владельца оружия также ведётся уголовное преследование. О его результатах общественность будет проинформирована».