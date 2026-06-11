Глава Минэкономики Армении Геворк Папоян назвал страны, куда экспортируется продукция тепличных хозяйств на фоне ограничений, введенных Россией.

«Правительство субсидирует значительную часть пошлин, транспортных расходов, в частности, тепличных хозяйств. В результате [продукция] уже экспортируется в Грузию, Украину, Грецию, Казахстан и другие страны. Процесс продолжится, и мы ожидаем гораздо более высоких объемов. И здесь нет ограничений: чем больше экспортируют, тем больше мы субсидируем», – отметил Папоян в ходе бюджетных обсуждений на совместном заседании парламентских комиссий, пишет Спутник Армения.

Кроме того министр отметил, что Армения обратились в Евразийскую комиссию по вопросу барьеров при экспорте товаров в Россию:

«Обратились в ЕЭК, чтобы Комиссия рассмотрела вопрос барьера и ограничений, применяемых в отношении нас. Там есть процедуры, мы ими руководствуемся».