Россия увеличила закупки рыбы в других странах для замещения импорта из Армении.

Об этом ТАСС рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он отметил, что российская сторона понимала, что придется вводить ограничения на поставки живой рыбы из Армении. Поэтому увеличился импорт продукции из других стран. Так, в поставках форели Россия переориентировалась на Иран и Турцию.

Данкверт подчеркнул, что увеличение числа поставщиков ведет к облегчению работы. Когда есть большой выбор, не может возникнуть зависимость от кого-то одного и, соответственно, невозможна нехватка какой-либо продукции.