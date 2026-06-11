В Баку 24-летняя девушка чуть не скончалась после того, как съела клубнику, удобренную агрохимикатами. О случае Minval рассказал врач-эфферентолог, специалист по плазмаферезу Ага Исмаилов.

Пациентка с полностью изменённым кожным покровом и сильнейшими высыпаниями по всему телу обратилась за помощью к врачам после того, как съела клубнику, купленную на местном рынке.

«Мы занимаемся детоксикацией крови, плазмаферезом, так сказать, очищением крови от токсинов и вредных веществ. Разумеется, к нам поступает много обращений. Но в данном конкретном случае причиной является вовсе не сама ягода, а токсичные химические вещества, которые в ней содержатся. Понимаете? То есть это могла быть не клубника, а, например, яблоко или какой-то другой фрукт.

Вообще, подобные случаи происходят далеко не в первый раз, они случались уже неоднократно. Обычно это люди, склонные к аллергии, поэтому им нужно быть немного осторожнее и беречь себя», — отметил Исмаилов.

В связи с этим он советует употреблять любые фрукты только в свой сезон. Кроме того, купленные фрукты перед употреблением необходимо очень хорошо мыть.

У данной пациентки отравление клубникой переросло в более тяжёлую форму. Если вовремя не оказать специализированную медицинскую помощь, это, безусловно, может стать причиной летального исхода. Данной пациентке удалось избежать смерти только из-за отсутствия других патологий в организме.

«Первоначально она обратилась к аллергологу, а аллерголог уже направил её к нам для экстренной очистки крови. Потому что токсичные вещества накапливаются в крови. А так как почки не могут легко их вывести, чем дольше они остаются в крови, тем сильнее их токсическое воздействие», — отметил врач.