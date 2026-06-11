В мае 2026 года потребительские цены на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия в Азербайджане снизились на 0,1% по сравнению с апрелем, однако в годовом выражении выросли на 6,6%.

Согласно данным Государственного комитета статистики, за месяц подорожали гречневая крупа, говядина и баранина, колбасные изделия, сыр, творог, маргарин, подсолнечное и кукурузное масло, лимоны, яблоки, киви, белокочанная капуста, брокколи, зелень, стручковая фасоль, свекла, лук, а также газированная и негазированная вода.

Одновременно снизились цены на свежую рыбу, яйца, бананы, клубнику, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, морковь, чеснок и картофель. По большинству других продуктов существенных изменений не зафиксировано.

Цены на непродовольственные товары в мае выросли на 0,1% по сравнению с апрелем и на 3,9% в годовом выражении. Подорожали краски, пластиковые трубы, моющие средства и товары личной гигиены, тогда как ювелирные изделия стали дешевле.

В целом за январь–май 2026 года потребительские цены в стране выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия подорожали на 6,7%, непродовольственные товары — на 3,7%, а платные услуги населению — на 5,7%.

Годовая инфляция в мае составила 5,6%, тогда как за последний месяц цены выросли на 0,1%.