Председатель Китая Си Цзиньпин посетил Северную Корею с визитом, чтобы «последить» за главой КНДР Ким Чем Ыном и его планами, касающимися США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на мнение экспертов.

Как отмечает телеканал, эксперты считают, что «истинной мотивацией» визита главы КНР была «слежка за своим соседом, обладающим ядерным оружием».

«С 2023 года Ким полностью изменил центр стратегической политики Северной Кореи. Долгие годы целью была нормализация отношений с США. Теперь этого нет. Они хотят противостоять США. Это создает проблему для Си Цзиньпина, потому что Китай знает: если Ким вступит в конфликт с США, это так или иначе затронет и китайцев», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Боб Карлин.

По его мнению, Пекину необходимо знать о планах Пхеньяна, чтобы «давать ему советы и сдерживать, когда это возможно».