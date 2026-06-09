Президент Франции Эммануэль Макрон, который ещё недавно строил наполеоновские планы, потерпел очередное внешнеполитическое поражение. Очередной неприятный сюрприз преподнесла главе Пятой республики неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза на греческом Кипре. Комментируя итоги этой встречи, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась против создания единой европейской армии.

«Оборона – это национальная компетенция. Мы стремимся к более тесному сотрудничеству, ведь сильные государства-члены означают сильную европейскую опору в НАТО. Но я не поддерживаю создание дополнительной армии: у каждого государства уже есть свои вооруженные силы, а 23 страны одновременно входят в НАТО. Если передать эту армию альянсу, ее нельзя будет использовать где-то еще. Параллельную армию создать невозможно», – подчеркнула Каллас.

Она также отметила важность недопущения появления новых структур, способных дублировать уже действующие форматы сотрудничества, поскольку это может привести к путанице и снизить эффективность действующей системы обороны.

Здесь уже не обойтись без ретроспективы. Автором идеи «европейской армии» является президент Франции Эммануэль Макрон. Именно он до февраля 2022 года любил рассуждать о «смерти мозга» НАТО и о том, что Европе необходимо создать собственную армию. Расчёт был более чем понятен. Несмотря на то, что пост генсека НАТО всегда занимает европеец, в Североатлантическом альянсе доминируют США по понятным причинам. Иное дело – Евросоюз. После брексита, то есть выхода Великобритании из Евросоюза, Франция оказалась единственной ядерной державой в ЕС. И явно нацелилась на то, чтобы в вопросах военного сотрудничества и безопасности играть доминирующую роль. К тому же в НАТО у Франции довольно долго была особая позиция. Париж входил в политическую структуру альянса, но от членства в военной воздерживался.

Возможно, в тот момент в Париже ещё жили идеями «евроизоляционизма». Но после 2014-го, а тем более 2022 года, сомнений не осталось: надежды, что Европа с вопросами своей безопасности справится без американского «зонтика», лучше запрятать поглубже. В НАТО напомнили: 80% боевой мощи альянса приходится на страны, не входящие в Евросоюз. И это не только США и Канада, но и Великобритания, Турция…

Ещё одним ударом по идее Макрона, хоть и косвенным, стало вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Обе страны к этому моменту уже входили в Евросоюз. Но и в Стокгольме, и в Хельсинки решили не ждать весьма туманных перспектив «европейской армии» и предпочли гарантии Североатлантического альянса.

И вот теперь – заявление Кайи Каллас. Верный признак, что уже и в самом Евросоюзе популярность идеи Макрона катастрофически падает. Во-первых, в нынешней ситуации, на фоне украинской войны, Европе нужны реальные гарантии безопасности. И уж точно не с руки создавать сложности во взаимоотношениях с США. Во-вторых, есть ещё вопрос денег. Вашингтон ставит вопрос ребром: европейские союзники должны довести свои военные расходы хотя бы до минимальной черты, оговоренной тем самым Североатлантическим договором: 2%. И далеко не для всех это задача оказалась легкой. В такой ситуации финансировать ещё и европейскую армию многим не просто не хочется, но и не можется. Амбиции Макрона слишком дорого обходятся его потенциальным союзникам.

И, наконец, ещё одно очень деликатное обстоятельство. Ещё с начала «нулевых» внутри Евросоюза дает о себе знать усиливающаяся напряженность между «старой Европой» и теми, кого российские, да и не только российские эксперты, не очень почтительно именуют «младоевропейцами», то есть странами Восточной Европы, сравнительно недавно вступившими в Евросоюз. Проще говоря, Восточная Европа не очень восторженно относится к диктату Парижа и в меньшей степени Берлина. Давать в руки Франции ещё и военные рычаги – от этой идеи далеко не все были в восторге.

И вот теперь – ожидаемый финал. Тема «европейской армии» вроде бы обсуждается, но исключительно в негативном ключе. А Макрону приходится мириться с очередным провалом. Теперь на европейском поле, которое он слишком опрометчиво посчитал своим.