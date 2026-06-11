Грузовой аэропорт, строящийся на территории Алятской свободной экономической зоны, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Об этом заявил председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров на мероприятии «Техновация — наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации» в Баку, передает АПА.

По его словам, строительство грузового аэропорта началось в марте 2024 года. Он станет первым аэропортом на территории свободной экономической зоны в Азербайджане.

В.Алескеров отметил, что аэропорт будет способствовать привлечению высокотехнологичных компаний и расширению логистических возможностей зоны.

Он добавил, что для привлечения инвесторов важны не только налоговые и таможенные льготы, но и готовая инфраструктура, оперативное предоставление услуг и благоприятные логистические возможности.