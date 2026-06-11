Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может подать в отставку в ближайшие три–четыре месяца или даже раньше, а затем выдвинуться на пост премьер-министра.

По его словам, сюрпризов не будет: он уже начал «упаковывать книги» в президентской резиденции.

Вучич также сообщил, что ищет достойного преемника от действующей власти — «ответственного, образованного и энергичного» кандидата.

Политик возглавляет Сербию с 2017 года, а в 2022-м был переизбран на второй срок. Его президентские полномочия истекают в мае 2027 года. По Конституции Сербии один человек не может занимать пост президента более двух пятилетних сроков.