Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана – начальнику Оборонных сил фельдмаршалу Асиму Муниру.

«Известие о крушении вертолета типа Ми-17, принадлежащего пакистанской армии, вблизи города Музаффарабад по причине возникшей технической неисправности и гибели членов экипажа глубоко опечалило меня. Желаю упокоения погибшим в результате авиакатастрофы, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям», — говорится в сообщении.