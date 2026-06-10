Чего желает Европа — отгородиться от России ядерной стеной в целях собственной безопасности, или стать на путь нуклеарной конфронтации с ней? Такие вопросы порождает новая суета вокруг стратегии европейской безопасности, главной составляющей которой является расширение ядерного потенциала ЕС и его географии с «центром управления» из Франции.

Инициатива Франции по расширению участия европейских государств в механизмах ядерного сдерживания России обрастает новыми «примыкающими» – на сей раз это Норвегия, хотя она и заявила, что не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в условиях мира. В целом на идею формирования новой архитектуры безопасности с ядерной «начинкой» откликнулись Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Польша, Швеция.

На статус центра и ядерного «самодержавца» претендует Франция – единственная страна Евросоюза, имеющая соответствующее вооружение. Но не единственная в Европе, поскольку есть оно и у Великобритании. Озвученная президентом Макроном инициатива названа им концепцией «передового сдерживания» в условиях, как это трактуется рядом европейских лидеров, уверенности (или якобы?) в нападении России на Европу, в то время как последняя уже не может твердо и безоговорочно рассчитывать, что ее прикроет ядерный «зонтик» США.

Но сумеет ли ее прикрыть «зонтик» Франции – гораздо более «хрупко-элегантный» и в разы менее мощный, чем американский? Тем более, что ядерные державы мира – а это не только официальные США, Россия, Китай, Франция и Великобритания, но и де-факто «клубные» — Индия, Пакистан, КНДР и Израиль, не жалеют денег на ядерное вооружение.

По подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), по положению на январь 2025 года общее число ядерных боеголовок на планете составило 9614. Из них более 8 тыс. – у России и США. Остальные распределены между семью ядерными странами. И если говорить о размере их ядерного арсенала (развернутые боеголовки и находящиеся в хранилищах), то на Францию и Великобританию в прошлом году пришлось 290 и 225 единиц соответственно.

А уже в 2026-ом аналитики SIPRI насчитали почти 12,2 тыс. ядерных боеголовок в мире, и большая их часть опять же пришлась на Россию и США – в сумме 83%.

Словом, учитывая то, что европейцы не могут полностью полагаться на защиту «зонтика» США, то велика вероятность появления новых ядерных держав.

Другой вариант – и он сейчас обсуждается – это охват ядерными возможностями Франции других государств. Но, как известно, тактического ядерного вооружения средней мощности у Франции мало, однако сильный удар большой дальности она нанести может – правда, с высокой вероятностью более мощного ответного удара.

Выход (или полу таковой) – очень затратная и длительная во времени (от 5 до 15 лет) диверсификация французского ядерного арсенала, что Парижу сейчас не по плечу. А предложение Макрона Евросоюзу скинуться на «благое дело» пока остается без однозначного ответа.

Еще один существенный момент: Франция настаивает на единоличном принятии решений о применении ядерных средств, то есть на собственном суверенном контроле. Однако государства ЕС такую постановку вопроса отвергают.

На всем этом фоне в Европе стали развивать идею так называемого «ядерного хеджирования», то есть разработки тем или иным государством не бомбы как таковой, а использования технологических возможностей для ее создания в короткие сроки (это то, в чем обвиняют Иран).

Ядерное хеджирование напрямую не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, но подает «дурной пример» и развязывает руки другим государствам, особенно в условиях, когда у страны «А» были, есть или назревают конфликты со страной «В» (или группой стран). Перспектива – еще более оголтелая гонка ядерных вооружений и высокий риск обмена ядерными ударами: по сути, разрушение мира.

Итак, налицо – новая гонка вооружений, к которой, как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, «Европа готова». Под ней следует, вероятно, подразумевать и Великобританию, которая непременно войдет в клинч с Францией, если идея Макрона не провалится: на почве — кто главнее, и чье слово – Парижа или Лондона – решающее в предполагаемом европейском ядерном альянсе.

Ведь Великобритания – официальный член «ядерного клуба», в арсенале ее вооружений — 225 ядерных боеголовок, из которых 120 могут оснастить баллистические ракеты на четырех атомных подводных лодках. Возможности Парижа и Лондона, по мнению западных военных экспертов, достаточны для «разноса» неядерных стран, но не России, против которой и затеяна в Европе ядерная игра. Но даже одна достигшая до территории РФ ядерная боеголовка не сулит ничего хорошего ни ей, ни инициаторам (инициатору) ядерного удара, ни стране, его осуществившей.

Напомним, у государств ЕС — членов НАТО (за исключением Франции) нет собственного ядерного вооружения, однако у них есть ядерное оружие США.

Таких стран в Европе – 4, с американскими базами в Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Волкель). А самая крупная база США – в Турции (Инджирлик, 50 бомб). В общей сложности, по оценке экспертов, в Европе и Турции около 150 американских ядерных бомб различной модификации. Охрану этого вооружения несут американские военные. И, кстати, хранилища для ядерных бомб есть и в других странах Европы. Но без согласия США страны – «хранители» применить это вооружение не могут. А Вашингтон – во всяком случае, в президентство Дональда Трампа, — на нуклеарную авантюру в отношении России вряд ли пойдет. Однако что будет «после Трампа», предугадать невозможно. Впрочем, как и то, воспользуются ли два европейских государства – держатели ядерных средств – правом их самостоятельного применения. Согласимся, что сценарий этот – безумный.

Как бы то ни было, а признаки новой ядерной гонки в ЕС — налицо – в формате НАТО или без оного, с желательным, для ЕС, подключением к ней США или вне них (последнее затрудняет возможности Европы в соответствующем контексте). И, надо сказать, далеко не все европейские страны разделяют такую оголтелость.

А что же Россия, считающаяся главной причиной ядерного распространения на континенте с «уверенностью» значительной части европейских лидеров, что она вот-вот нападет на государства НАТО, начав с Восточной Европы? Президент РФ Владимир Путин отвечает на это – «А зачем?» МИД России не раз заявляло о «ядерном шантаже» Москвы и ее приверженности сохранению и укреплению механизмов контроля над вооружениями, предотвращению ядерной эскалации и поддержанию диалога между ядерными державами. Чуть ли не через раз упоминается Москвой и Франция — с ее «крайне конфронтационным» подходом и попыткой стать «ядерным лидером» Европы.

Давно и хорошо известно, что Франция стремится закрепить за собой лидерство не только в сфере стратегического сдерживания («У нас есть достаточный ядерный потенциал»), но и в других сферах, в межгосударственных отношениях, военно-политических, экономических и прочих с прицелом на прихват того, что, как она считает, «плохо лежит»: это уже пахнет политической клептоманией. По сути, Франция пытается сформировать новую конфигурацию власти и управления в Европе с центром в Париже. Модель довольно рыхлая, не имеющая достаточно прочного стержня, основ и оснований, ее цементирующих.

Но вернемся к России, для которой верхом наивности можно было б считать, что Европа формирует новую модель своей безопасности, свободную от угроз другим странам. Понятно, Москва опасается, и не без основания (собственно, значительная часть европейских лидеров не скрывает этого), что участие все большего числа европейских государств в программах ядерного планирования означает приближение ядерной угрозы к российским границам.

Как она может отреагировать на такое фактическое положение? Тут стоит обратиться к официальному ответу замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову в его интервью ТАСС. На вопрос, как Москва отреагирует на «предельное обострение в последнее время» ядерной риторики европейских стран и на то, что Финляндия намерена разрешить ввоз ядерного оружия, а Франция и Польша планируют провести учения над Балтикой, где будут отрабатывать ядерные удары по целям в России, респондент, в частности, заявил: ускоренная милитаризация Европы открыто направлена против России. И «В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями».

По словам дипломата, в плане военного планирования России ситуация не может остаться без реакции Москвы, — «… в частности, по отношению к французским усилиям в рамках новой стратегии т.н. передового ядерного сдерживания. … В результате расширения Францией зоны оперативной деятельности национальных ядерных сил на территорию этих европейских стран, они становятся объектом более пристального внимания со стороны наших военных, отвечающих за обеспечение стратегического сдерживания. Очевидно, что в итоге общий уровень безопасности этих государств, мягко говоря, не возрастает».

Это, так сказать, коротко и сдержанно-угрожающе. Более конкретно – от первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, прокомментировавшего сообщения западных СМИ, в соответствии с которыми Европа начинает готовиться к ядерной войне с Россией из-за, как она утверждает, угрозы с ее стороны.

Политик написал в Telegram: «Россия, в отличие от них, действительно обладает ядерным арсеналом, который гарантированно обеспечит нашу безопасность. Пусть не тешат себя иллюзиями. Любые попытки приблизить к нашим границам ядерное оружие НАТО будут отслеживаться, и в случае прямой угрозы последует ответ, который станет последним для тех, кто его инициировал. Отрезвляющим и необратимым».

Он добавил, что Россия никогда не размещала свое ядерное оружие на территориях стран, граничащих с НАТО — только на собственной территории. И привел цитату президента Путина десятилетней давности: «Если драка для нас (РФ) неизбежна, бить надо первым».

Надо думать, фраза эта не устарела – напротив, приобрела острое звучание в новейших событиях. Отметим, однако, что упреждающий ядерный удар Москвы вряд ли возможен, сколько бы ни вызывали на него Макрон и иже с ним в Европе.

Но факт остается фактом: под предлогом ядерного сдерживания мир уже пустился во все тяжкие, и гонка ядерных вооружений все шире охватывает «умы», грозя перерасти в совершенно бесконтрольный процесс приближения «Судного дня».