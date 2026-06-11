В Турции в рамках нового этапа расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков, задержаны известный певец Кенан Догулу и его супруга, актриса Берен Саат. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным источников, звездная пара была задержана утром 11 июня в Стамбуле в ходе масштабной полицейской операции. Всего правоохранители провели обыски и следственные действия по 22 адресам.

Среди задержанных также оказались другие представители турецкого шоу-бизнеса, включая Керимджана Дурмаза, Бердана Мардини, Эниса Арыкана, а также диджея Озана Догулу — брат Кенана Догулу.

Все задержанные проходят в качестве подозреваемых в рамках расследования, которое ведет Генеральная прокуратура Стамбула. Официальные обвинения на данный момент не предъявлены, подробности дела уточняются.