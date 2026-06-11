В Баку задержан подозреваемый в краже золотых украшений на сумму 70 тысяч манатов.

Как сообщает МВД, в полицию поступила информация о краже ювелирных изделий общей стоимостью 70 тыс. манатов из одной из квартир в Наримановском районе.

В результате оперативных мероприятий сотрудники 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции задержали подозреваемого — 35-летнего Эльгюджа Мамедова.

По данным следствия, мужчина выяснил, что хозяев нет дома, после чего проник в квартиру и похитил золотые украшения. Чтобы не привлекать внимания после совершения кражи, он надел куртку владельца жилья и покинул место происшествия.

По факту ведется расследование.