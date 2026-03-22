Глава Минэнерго Ирана Аббас Алиабади сообщил о значительном ущербе объектам электро- и водоснабжения исламской республики в результате ударов США и Израиля.

«Жизненно важная для Ирана инфраструктура водоснабжения и электроснабжения понесла значительный ущерб в результате террористических атак, совершенных США и Израилем», — приводит слова министра агентство ISNA.

По его словам, атаки были направлены против «десятков объектов водоснабжения и опреснения воды и разрушили часть стратегических распределительных сетей».