Изначальное желание сменить режим в Иране, о котором заявили в начале военной кампании против исламской республики, сегодня привело всеми своими действиями к все большему сплочению иранского народа вокруг своего руководства.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Мы с вами знаем, что в начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране, — напомнил Песков. — Но сейчас остается ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства».

Песков отметил, что Убийства представителей руководства Ирана, включая лидера исламской республики, — это реальность, в которой живет мир, но это «в любом случае не нормальность» и стать ею не должно.