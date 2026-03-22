Объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону станут законными целями Тегерана в случае нанесения ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана.

Об этом заявил председатель иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

«Сразу после нанесения ударов по электростанциям и инфраструктуре нашей страны объекты критически важной инфраструктуры, а также энергетической и топливной инфраструктуры во всем регионе будут считаться законными целями», — написал он на своей странице в соцсети X.