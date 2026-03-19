Венгрия и Словения договорились о строительстве нового газопровода, который обеспечит Будапешту доступ к поставкам сжиженного природного газа через итальянские порты.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Будапеште с министром окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер.

По его словам, страны продолжают углублять энергетическое сотрудничество: ранее уже были объединены их электроэнергетические системы, а теперь планируется соединение газотранспортной инфраструктуры.

Проект предусматривает строительство трубопровода протяжённостью около 115 км, из которых примерно 40 км пройдут по территории Венгрии. Также на венгерском участке будет построена компрессорная станция.

На первом этапе мощность газопровода составит 440 млн кубометров в год с возможностью увеличения до 1,7 млрд кубометров. Это позволит Венгрии получать сжиженный природный газ, поступающий в порты Италия, через территорию Словения.

Сийярто подчеркнул, что проект реализуется в рамках политики диверсификации энергоснабжения и не означает отказа от существующих маршрутов поставок. Он также выразил надежду на финансовую поддержку со стороны Европейский союз. По его словам, после реализации проекта Венгрия будет соединена газопроводами со всеми соседними странами.