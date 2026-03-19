Срок ареста бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова продлён.

Соответствующее ходатайство было рассмотрено в Сабаильском районном суде. Решением суда, срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении С.Самедова продлён на 3 месяца.

С.Самедов обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. С.Самедов был арестован Службой государственной безопасности. 13 мая он был освобождён от должности председателя Совета старейшин Имишлинского района.