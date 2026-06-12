Рано утром 12 июня территорию России атаковали украинские беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод «Тольяттикаучук», а в Татарстане — химзавод «Нижнекамскнефтехим».

После серии взрывов в Тольятти, где расположен завод, поднялся густой черный дым. В Сети публикуют фото и видео с места инцидента.

«Тольяттикаучук» – одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ. Производит синтетические каучуки, полимеры, мономеры и присадки для автомобильных бензинов, используемые в промышленности, транспорте и специальной технике. Завод является важным элементом сырьевой цепочки, которая косвенно работает и на ВПК РФ.

«Нижнекамскнефтехим» — является крупнейшим в РФ производителем прочного каучука для шин грузовиков и единственное имеет сертификат на поставку антифриза для ВС РФ. Ко всему, завод является крупнейшим производителем каучука: 50% на рынке РФ и 43% в мире.

Напомним, 12 июня в РФ отмечают День России.