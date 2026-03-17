Иран, вероятно, зарабатывает более 140 млн долларов в день на продаже нефти на фоне роста цен и ослабления контроля со стороны США, пишет Financial Times.

По данным издания, с момента начала ударов США и Израиля не менее 13 супертанкеров загрузили нефть на терминале на острове Харг.

Министр финансов США Скотт Бесент заявил, что Вашингтон готов временно мириться с иранским экспортом, чтобы избежать дестабилизации мирового рынка. «Мы позволяем этому происходить, чтобы снабжать остальной мир», — отметил он.

Сообщается также, что Иран всё чаще пропускает через Ормузский пролив суда Индии и, возможно, Китая.

Кроме того, США ослабили ограничения на российскую нефть, что может усилить конкуренцию за иранские поставки, в том числе со стороны китайских НПЗ.