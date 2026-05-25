Экспорт армянской клубники в Россию оказался под запретом, грузовые автомобили с продукцией были развернуты на пограничном пункте «Баграташен» на армяно-грузинской границе и не допущены к дальнейшему следованию в сторону пропускного пункта «Верхний Ларс». Об этом сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниелян в социальных сетях, информацию также распространяют армянские СМИ.

По его словам, ограничения вызывают серьезную обеспокоенность среди аграриев, особенно на фоне приближающегося сезона экспорта черешни. Производители опасаются, что аналогичные меры могут затронуть и другие виды сельхозпродукции.

Даниелян отметил, что значительная часть армянского аграрного экспорта ориентирована на рынки России и стран ЕАЭС, поэтому любые ограничения в логистике могут нанести ощутимый удар по сельскому сектору.

Ранее Роспотребнадзор запретил импорт алкогольной продукции ряда армянских производителей, заявив о проблемах с качеством.