Бригадой скорой медицинской помощи 8 человек (3 мужчины, 5 женщин) были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Пациентам незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь, назначены соответствующие лабораторные обследования.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что в настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

12: 53 Сегодня около 11:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром по адресу город Баку, Хатаинский район, Ходжалы 29.

По указанному адресу прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в Токсикологический центр 7 человек (5 взрослых и 2 детей).

12: 42 В связи с пожаром, произошедшим в жилом здании на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, были эвакуированы 13 жителей дома.

Об этом сказал журналистам заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковник Талех Бабаев.

Он отметил, что на место происшествия были привлечены 5 единиц техники МЧС и более 20 человек личного состава: «Около 11:10 на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе. Немедленно были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра министерства. В короткие сроки были проведены работы по тушению пожара. Квартиры в здании были полностью защищены от огня, 13 жителей дома были эвакуированы».

Представитель МЧС отметил, что пожар наблюдался в кабелях, проходящих по шахте: «В результате пожара пострадавших нет».

12:30 Пожар, вспыхнувший в шахте жилого дома на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе города Баку, был оперативно потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, при этом удалось избежать его распространения.

Об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.

В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.

12:03В Хатаинском районе Баку произошёл пожар в жилом доме.

Как сообщается с места происшествия, пожар вспыхнул в квартире, расположенной на 6-м этаже жилого дома на проспекте Ходжалы.

Мероприятия по тушению огня продолжаются, жители здания эвакуированы.

В жилом доме в Хатаинском районе Баку произошёл пожар.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» министерства поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе города Баку.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра МЧС.

Мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.