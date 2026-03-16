В Азербайджане в связи со съёмками фильмов установлена льгота для иностранных продюсеров.

Это отражено в изменениях в закон «О кинематографии», утверждённых президентом Ильхамом Алиевым.

Частичное возмещение расходов, понесённых при производстве иностранных и совместных фильмов, будет осуществляться в порядке и на условиях, определённых органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно закону, иностранным продюсером считается продюсер, являющийся иностранным гражданином, лицом без гражданства или иностранным юридическим лицом.