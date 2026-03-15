Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в контексте ситуации вокруг Ирана назвал своей «главной заботой» недопущение атак на иранскую АЭС «Бушер».

Отвечая в интервью «Коммерсанту» на вопрос о том, какие ядерные риски в отношении Ирана вызывают наибольшие опасения, он подчеркнул, что «всегда исходит прежде всего из того, к каким последствиям могут привести те или иные атаки».

«Но мои главные опасения, конечно же, связаны с «Бушером». Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах», — подчеркнул Гросси.

В связи с этим гендиректор МАГАТЭ обратил внимание, что до сих пор все атаки были направлены на объекты, которые с точки зрения ядерной безопасности «были связаны с ограниченными рисками».

«Поймите меня правильно: я ни в коем случае не оправдываю никакие удары по объектам, которые имеют отношение к ядерной инфраструктуре, тем более что в ряде пострадавших мест [в Иране] есть материалы, возможное распространение которых может вызвать проблемы, и, конечно, это вызывает серьезную озабоченность, — уточнил он. — Еще раз подчеркну: никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям».

«Но в случае ситуации с Ираном, поскольку вы спросили, что меня больше всего беспокоит, то это «Бушер». Моя главная забота, чтобы «Бушер» никак не был затронут», — резюмировал Гросси.