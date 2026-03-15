В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможен дождь, юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем — 10-15° выше нуля. Атмосферное давление понизится с 759 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85 %, днем — 60-70 %.

В регионах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горной местности — снег. Местами осадки будут усиливаться, возможны грозы и град. Временами ожидается туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем — 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° выше нуля.