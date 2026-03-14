Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Турции и рассматривает инцидент как провокацию со стороны США и Израиля.

Представитель центрального штаба иранских Вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» сообщил, что вооружённые силы Ирана опровергают любые пуски ракет в направлении дружественной и соседней Турции. По его словам, учитывая «предыдущие провокации со стороны США и Израиля», данный инцидент мог быть направлен на ухудшение отношений между Ираном и Турцией и требует расследования, сообщает иранская государственная телерадиокомпания.