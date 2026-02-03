Публикация Минюстом США новых документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна вызвала в мировом политическом классе небывалую лихорадку, которая оставила далеко позади скандал вокруг «Викиликс» и обнародованных этим сайтом секретных депеш Госдепартамента США. При всём обилии скандальных подробностей о реальной деятельности и реальном уровне американской дипломатии было и определённое чувство разочарования: по-настоящему «взрывных» утечек там не оказалось. Но вот теперь уже не слетевший с катушек рядовой Брэдли Мэннинг, а Минюст США, и речь там о вещах куда более серьёзных, чем то, что в одном из своих отчётов американские дипломаты назвали тогдашнего премьера Италии Берлускони «самовлюблённым». И да, заставить замолчать Минюст США куда труднее, чем Джулиана Ассанжа. Мировая аудитория — в шоке.

Похожие потрясения мир испытал в пятидесятые годы, когда по мере своего развития фототехника стала куда более компактной, фотоаппараты можно было носить с собой и, в числе прочего, о себе заявил жанр «папарацци». Если раньше фотографии «звёзд» режиссировались едва ли не с меньшей тщательностью, чем фильмы, то теперь в объективы стало попадать и то, что для печати не предназначалось. И выяснилось, что «звёзды» в жизни весьма далеки от идеальных образов: они напиваются, «внюхивают дорожку», скандалят, «снимают» проституток, включая несовершеннолетних… Теперь то же самое происходит уже не со «звёздами», а с теми, кто и в прямом, и в переносном смысле вершил судьбы мира. И считал, что эта запретная сторона их жизни надёжно скрыта от посторонних глаз при помощи охраны и т. д. И вот теперь расследование дела Эпштейна «пробивает брешь».

Писать о таких скандалах и легко, и трудно. Легко, потому что и на журналиста, и на читателя обрушивается прямо-таки водопад пикантных подробностей из жизни «сильных мира сего». А трудно, потому что очень велика опасность не увидеть за деревьями леса.

И вот теперь именно на «лес» обращает внимание британский таблоид Daily Mail, ссылающийся на источники в британской разведке. Издание выступило с сенсационным утверждением: секс-империя Эпштейна была «медовой ловушкой КГБ» — российских девушек специально привозили для сбора компромата на всемирно известных личностей. Публикация более трёх миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника, подтверждает заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, когда организовывал встречи для некоторых из самых влиятельных людей мира, полагает издание. Американские сотрудники служб безопасности также считают, что у Эпштейна были давние связи с российской организованной преступностью, которая могла его шантажировать. Это может объяснить, с какой лёгкостью Эпштейн, по-видимому, мог доставлять «девушек» из России самолётом.

Источник Daily Mail отмечает: «Принц Эндрю, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Билл Клинтон и все остальные размещены в компрометирующих ситуациях на острове, напичканном технологиями. Это крупнейшая в мире операция по созданию “медовой ловушки”». В свою очередь, таблоид напоминает: ещё в 2021 году в книге журналиста-расследователя Крейга Унгера также утверждалось, что Эпштейн полагался на российских сутенёров, которые поставляли ему девушек. И таким образом ФСБ — преемник КГБ — могла получить компрометирующие материалы из многочисленных видеозаписей, которые, как сообщается, Эпштейн сделал со своими знаменитыми друзьями и этими девушками.

Можно, конечно, отмахнуться. Или искать мелкие промахи: операции за рубежом ведёт в основном СВР, а не ФСБ. Но сенсация Daily Mail заставляет уже по-другому взглянуть на скандал вокруг Эпштейна, где речь не просто о запретных удовольствиях.

Напомним: о «русской мафии» за рубежом заговорили ещё по горячим следам распада СССР. Причём это далеко не всегда были хрестоматийные «братки» в малиновых пиджаках и с толстыми золотыми цепями. «Браткам» в общем-то хватало «кормовой базы» в самой России, а за рубежом они предпочитали просто наслаждаться жизнью. Основную — и наиболее опасную — часть «русской мафии» действительно составила бывшая агентура КГБ, которая, впрочем, довольно быстро установила связи с криминалом — и своим, и иностранным. Навыки помогли.

Против «русской мафии» провели несколько крупных операций — и успокоились. Но самое главное — значительная часть западной элиты считала Россию не «условным противником» и даже не конкурентом, а другом и партнёром. Особенно если речь о либеральной тусовке. «Эйфорию Горби» сменяла эпоха «друга Бориса», ей на смену приходила «перезагрузка»… И многие на Западе оказались просто не готовы к тому, что, едва пережив шок девяностых, Москва вернётся к старой политике и старой тактике, в том числе и в работе с западными элитами, где в ход пойдёт всё: от подкупа, как в случае Герхарда Шрёдера, до «медовых ловушек».

И, думается, скандал вокруг Эпштейна здесь далеко не последний.