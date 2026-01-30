Европейская дипломатия в очередной раз пробила дно. В Брюсселе приняли решение выделить из Европейского фонда мира 20 млн евро для Армении. Если кто не в курсе: несмотря на миротворческое название, этот фонд в основном финансирует помощь в военной сфере и сфере безопасности.

Трудно сказать, чем руководствовался Евросоюз. Возможно, евробюрократам банально очень хочется вернуться в большую политику на Кавказе. Но с точки зрения Азербайджана и, если честно, здравого смысла в результате евробюрократия и евродипломатия просто плюхнулись в лужу.

Отметим: это тот самый Евросоюз, который трясётся над каждой копейкой — ну или евроцентом — финансовой и военной помощи Украине. При этом Украина подвергается реальной агрессии: её крупнейшие города без света и тепла, регулярно подвергаются ударам российских ракет и беспилотников. Приостановлено множество программ помощи Грузии, где по-прежнему 20 % территории находится под российской оккупацией. Но при этом ЕС выделяет помощь Армении. Притом что, как признают сами руководители Армении, сегодня угрозы войны нет. Ни одного метра армянской территории не оккупировано. Ни на один из её городов не падали бомбы и ракеты — при том что ещё шесть лет назад Армения держала под оккупацией азербайджанские территории размером с четыре Люксембурга, а во время 44-дневной войны обстреливала ракетами азербайджанские города — Гянджу, Барду, Тертер, Мингячевир, Ордубад, Габалу… Но Евросоюз решил помогать именно ей.

Для начала, такой шаг прямо противоречит мирной повестке, определённой на переговорах в Вашингтоне 8 августа 2025 г. И как бы европейцам ни хотелось подставить ножку Дональду Трампу, такая политика к позитивным результатам не приведёт. Более того, решение Евросоюза выделить Армении деньги на военные нужды создаёт серьёзные препятствия для мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Можно, конечно, долго спорить, много это или мало — 20 «лимонов» евро для страны, которая пять с половиной лет назад потеряла оружия и бронетехники на пять миллиардов долларов. Понятно, что этой подачки не хватит для того, чтобы залатать бреши в боевых порядках армянской армии. Но более чем достаточно, чтобы взвинтить в армянской политической тусовке реваншистские настроения.

А это уже заставляет озвучивать неприятные вопросы. Надо ли так понимать, что ЕС вместо поддержки мира подталкивает регион к новой войне? Во всяком случае у азербайджанской стороны есть очень серьёзные вопросы. Это, повторимся ещё раз, очень неудачный и, назовём вещи своими именами, вредный шаг, который создаёт препятствия для продвижения мирной повестки. Евросоюз вместо сбалансированной политики в регионе Южного Кавказа вновь руководствуется односторонними приоритетами и раздувает напряжённость между Азербайджаном и Арменией. Иначе объяснить шаг Евросоюза очень трудно.

Тем более нельзя не заметить ещё одного обстоятельства. Азербайджан прилагает солидные усилия, чтобы направить отношения с Евросоюзом в позитивное русло. А вот Евросоюз продолжает выступать с прежних ошибочных позиций — и это ещё очень мягко сказано. По правде говоря, и до этого в отношениях с Азербайджаном ЕС демонстрировал позицию, которая откровенно создавала напряжение. Достаточно вспомнить документ о приоритетах стратегической повестки дня в отношениях с Арменией, где содержались формулировки, явно сталкивающие регион к прошлому, точнее — ко времени открытого конфликта. И вот теперь — новый непонятный шаг.

И в этой ситуации Азербайджан вправе ждать от Евросоюза уже не неофициальных версий в стиле «мы хотим сделать Армению более устойчивой к внешним угрозам», а обеспечения реального политического баланса в своей региональной политике.

Неважно, сколько составляют военные бюджеты двух стран и чья экономика более устойчивая. Иначе этот шаг Евросоюза окажется очередной демонстрацией несбалансированного подхода.