7 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 25-29, днем 35-40 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, гроза, град, а ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем 35-40, в некоторых местах до 41 градуса тепла, в горах ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.