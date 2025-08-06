В Одесской области, вблизи Орловки и Новосельского, у самой границы с Румынией, зафиксированы удары беспилотников «Герань». Объекты, находящиеся в данном районе, подверглись атаке.

По предварительным данным, целью удара стала газокомпрессорная станция «Орловка», являющаяся частью системы магистральных газопроводов. Эта станция играет ключевую роль в транзите газа европейским потребителям и обеспечении реверса газа на территорию Украины.

Военные корреспонденты сообщают, что повреждения коснулись инфраструктуры, задействованной в недавно заключенном соглашении между Украиной и Азербайджаном о поставках газа.