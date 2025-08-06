Азербайджан построит круглогодичный туристический объект на озере Алаколь в Казахстане.

Аким области Абай Берик Уали провёл встречу с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелом. Во встрече приняли участие представители Азербайджано-Казахстанского делового совета, Ассоциации тюркских предпринимателей, Азербайджанского инвестиционного холдинга и Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Азербайджанская делегация представила проект строительства круглогодичного международного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье озера Алаколь. Объект будет рассчитан на одновременный приём до 800 человек, объём инвестиций — 20 млн долларов США. Предполагается создание около 200 новых рабочих мест.

Проект направлен на развитие медицинского туризма, повышение туристической привлекательности региона и увеличение поступлений в местный бюджет.

По словам Алима Байела, комплекс может стать одним из первых реализованных проектов в рамках совместного инвестиционного фонда Казахстана и Азербайджана, созданного в 2024 году.

Аким Берик Уали поддержал инициативу, подчеркнув важность проекта для региона:

«Сейчас разрабатывается генплан туристической зоны Алаколь. Мы готовы выделить земельный участок под строительство и оказать всю необходимую поддержку», — отметил он.