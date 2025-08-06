Между Баку и Тегераном разгорается «консульский скандал». МИД Азербайджана, комментируя очередные необоснованные претензии иранской стороны по поводу граждан ИРИ, находящихся в заключении в Азербайджане, раскрыл по-настоящему шокирующие подробности поведения властей Ирана в отношении граждан нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломатическим миссиям Азербайджана не предоставляется информация о наших гражданах, арестованных в Иране.

Как уже сообщал Minval Politika, информация о большинстве наших граждан, находящихся под стражей и в заключении на территории Исламской Республики Иран, не представляется дипломатическим представительствам Азербайджана в Иране. В большинстве случаев нашим гражданам не разрешается встречаться с дипломатическими представительствами Азербайджана в Иране, устанавливать телефонную связь с членами семьи, а также подавать ходатайства о передаче оставшейся части наказания для отбывания в Азербайджане в соответствии с положениями Соглашения «О передаче осуждённых лиц для отбывания наказания», подписанного 21 февраля 1998 года в городе Баку между Правительством Азербайджана и Правительством Исламской Республики Иран. «Также, несмотря на соответствующие запросы, азербайджанской стороне не предоставляется информация о судебных заседаниях, проводимых в Исламской Республике Иран по делам граждан Азербайджана, а также о решениях, принятых в ходе этих заседаний», — подчеркнул представитель МИД.

Прежде всего речь идёт не о «дружественных жестах» в отношении нашей страны, а о выполнении, точнее, невыполнении договорных обязательств ИРИ, закреплённых в международных документах — от Венской конвенции до двусторонних соглашений между Баку и Тегераном. Можно представить себе, что в 1979 году в Иране произошла революция, и в структуры МИДа пришли люди, от профессиональной дипломатии далёкие, но даже за послереволюционные годы уже можно было бы освоить азы дипломатии.

Один такого рода случай ещё можно было бы посчитать случайностью или халатностью отдельно взятого иранского чиновника. Но тут речь явно идёт о тенденции. Выполнять в отношении граждан Азербайджана свои международные обязательства в сфере консульской службы и двусторонние соглашения власти Ирана считают излишним.

А здесь не обойтись без небольшой ретроспективы. Minval Politika уже рассказывал об этом, но тем не менее напомним: в 2012 году на литературный фестиваль в ИРИ приезжают два молодых поэта из Азербайджана — Фарид Гусейн и Шахрияр Тагизаде, которые по завершении фестиваля внезапно… исчезли. Никакой официальной информации об их судьбе власти ИРИ официальному Баку не предоставляли. Связи с родственниками не было. Но в публичных выступлениях некоторые иранские религиозные деятели и госчиновники заявляли: Фарид Гусейн и Шахрияр Тагизаде арестованы, их будут судить за «шпионаж» (!), им грозит смертная казнь. Но всего этого можно избежать, если Азербайджан направит властям Ирана «хаишнаме», то есть «просьбу» об их освобождении. Такого документа, как «хаишнаме», в современной дипломатии нет вообще. Однако если бы власти Азербайджана действительно направили бы «просьбу» Тегерану, это уже могло бы, под определённым углом зрения, конечно, рассматриваться как «доказательство» неких особых прав Ирана на Азербайджан.

А вот тут надо повнимательнее. В Иране определённая часть политического истеблишмента по-прежнему считает Азербайджан частью «исторического Ирана», которая по какому-то недоразумению оказалась вне контроля Тегерана, и это «недоразумение» надлежит исправить. Осторожно «продвигать» претензии на Азербайджан Иран пытался и пытается постоянно. Так, неожиданно в штате посольства Ирана в Азербайджане вдруг обнаружился «представитель верховного лидера Ирана» — такая должность есть в иранских регионах, но никак не в зарубежных странах. Посольство проводило сугубо внутрииранские мероприятия, вроде конкурса поэзии, музыки, картин и видеоклипов памяти генерала Касема Сулеймани.

В 2006 году газета «Джумхурийе Ислами», которая играет в ИРИ ту же роль, что и «Правда» в более не существующем СССР, публикует статью под заголовком «Шимали Иран» — так её авторы именовали Азербайджан. И открыто заявляли, будто бы нынешний Азербайджан — это территория Ирана, и все земли, входившие в состав Ирана во времена правления династии Каджаров, должны быть возвращены под власть Тегерана. Перечислять подобные провокационные «подходы» властей Ирана можно до бесконечности, и на этом фоне история с «хаишнаме» явно получает другое прочтение. Как и нынешнее демонстративное пренебрежение властей ИРИ своими международными обязательствами, когда речь идёт об Азербайджане.

Ну что же, в этом случае остаётся только посоветовать иранским бонзам подучить географию — не по учебникам позапрошлого века. И уяснить для себя, что Азербайджан — состоявшееся независимое государство, что к безопасности и правам своих граждан здесь относятся серьёзно, а на посягательства на государственный суверенитет отвечают с адекватной жёсткостью. Потому что это для нашей страны — «красные линии». И где они проходят, иранским «стратегам» лучше усвоить вовремя.