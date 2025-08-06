Вынесенное в заголовок – не интригующая приманка для читателя, а умалчиваемый долгое время исторический факт. О нем, а также о не умалчиваемых последних событиях в Казахстане и регионе Центральной Азии в целом – в нашем обзоре.

Война 1812 года традиционно рассматривается в рамках русской национальной истории, и участие в ней казахов долгое время оставалось в тени, информирует Check-point. Но остались архивные материалы, фольклорные свидетельства и современные исследования, позволяющие «восстановить картину вклада степных батыров и джигитов в кампанию против Наполеона».

Издание называет наиболее выдающиеся фигуры казахских участников войны 1812 года на малом примере – 12 человек, награжденных орденами Святой Анны и Святого Георгия, а также медалями за проявленные отвагу и храбрость.

Архивные данные XIX века фиксируют участие 30 казачьих и тептярских полков Урала и Оренбуржья, где значительную часть личного состава составляли казахи Младшего жуза. По документам военного ведомства, не менее 3–5 тысяч казахов служили в этих соединениях.

Причины «забытости» героизма казахов: отсутствие этнического учета в армейских списках — казахи записывались как казаки или тептяри; русификация имен; советская историография предпочитала рассматривать войну 1812 года как «русскую» победу, а вклад степных народов оставлялся на периферии. А также слабая мемориализация — в отличие от казахов-героев Великой Отечественной войны.

О делах текущих. Министерства энергетики Казахстана и Узбекистана опровергли фейк о повреждении газопровода «Средняя Азия – Центр». Ранее ряд изданий сообщал, что магистраль повреждена после взрывов в Волгоградской области. Утверждалось, что в результате был нарушен газоснабжающий маршрут, включая линии, питающие предприятия российского ВПК.

«Эта информация не соответствует действительности. Газопровод, по которому Узбекистан импортирует газ из России, работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана в ответ на запрос издания Gazeta.uz. В Министерстве энергетики Казахстана также заявили, что транспортировка газа осуществляется без перебоев, транзит через территорию страны в сторону Узбекистана ведется по графику.

Говоря о фейках, наводнивших информационное пространство едва ли не во всем мире. Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает – за распространение фейков и провокаций в интернете предусмотрена ответственность – вплоть до уголовной. В сообщении МВД, в частности, говорится, что случаи распространения заведомо ложной информации участились, что дестабилизирует общественную обстановку, подрывает доверие, сеет рознь и провоцирует конфликты.

МВД поясняет: распространение фейков — это не безобидное поведение, а уголовно наказуемое деяние. За ложную информацию предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. И только за последние полгода зарегистрировано 47 уголовных дел за публикацию заведомо недостоверных сведений. И особую тревогу вызывают факты разжигания национальной, религиозной или социальной розни: «Это — тяжкое преступление, за которое законодательством предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы». По подобным фактом в Казахстане за первое полугодие возбуждено 64 уголовных дела, осуждены 15 человек, из них девять приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Из области не фейков: по информации министерства энергетики Казахстана, прорабатывается вопрос увеличения транзита российской нефти по территории РК в Китай. Речь, в частности, об увеличении объемов поставок «Транснефти» в КНР до 2,5 млн тонн в год. Потребуется ли для этого строительство новых НПС – уточняется: предварительно рассматривается возможность увеличения объемов с применением специализированных присадок.

К вопросу экспорта: первая партия казахстанской нефти «потекла» через Хорватию в Венгрию. По данным «КазМунайГаз», сообщает «Курсив», на венгерский нефтеперерабатывающий завод отправлено 85 тыс. тонн «черного золота». Нефть из Казахстана по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) поступает в российский порт Новороссийск, откуда следует до хорватского порта Омишаль, а далее, по Адриатическому нефтепроводу, – конечному потребителю, то есть – Венгрии.

Как пояснили в «КазМунайГазе», венгерское направление позволяет Казахстану значительно расширить географию экспорта нефти на рынки Евросоюза. Традиционным маршрутом для поставки нефти в Венгрию с постсоветского пространства служит магистральный нефтепровод «Дружба», по которому Казахстан поставляет нефть в Германию.

И, кстати, Казахстан получил право увеличить добычу нефти в сентябре. Как передает Reuters, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) согласовали квоту на увеличение добычи в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки, и квота Казахстана выросла до 1,55 млн баррелей ежесуточно. Квоты для других участников сделки составят: Саудовская Аравия – 9,978 млн баррелей в сутки, Россия – 9,449 млн баррелей, Ирак – 4,22 млн баррелей, ОАЭ – 3,375 млн баррелей, Алжир – 959 тыс. баррелей и Оман – 801 тыс. баррелей.

Отметим, что решение об увеличении квот добычи принято на фоне требований президента США Дональда Трампа к Индии остановить импорт российской нефти.

Если не битву, то конкуренцию в Казахстане за строительство атомных электростанций (АЭС) выигрывает Китай. Напомним, строительство первой в стране АЭС доверено России, второй – Китаю, но и третью будет строить он же, что подтвердил вице-премьер РК Роман Скляр.

Первую станцию «от Росатома» возведут в селе Улькен в Жамбылском районе Алматинской области. В этом году станет известно, где будут расположены две следующие АЭС. В качестве возможного места строительства эксперты называют город Курчатов в Восточно-Казахстанской области.

Узбекистан

РУз сообщает о строительстве нового международного аэропорта – в 17 километрах от действующего практически в центре Ташкента. Новую воздушную гавань, рассказал телеканалу «Узбекистон 24» министр транспорта страны Илхом Махкамов, построят недалеко от автодороги, соединяющей Ташкент и Самарканд. «На данном участке имеется транспортная и логистическая инфраструктура», — пояснил он. Ожидается, что новый аэропорт будет сдан в эксплуатацию до 2030 года, поскольку отсрочка его строительства повлечет за собой негативные последствия: страна может недосчитаться 8,6 млрд долларов ВВП и потерять возможность стать авиационным хабом Центральной Азии.

В настоящее время международный аэропорт Ташкента способен обслуживать до 11 млн пассажиров в год при пропускной способности на уровне 17 взлетов и посадок в час, в то время как новый аэропорт ориентирован, на первом этапе, на обслуживание до 20 млн пассажиров в год. Его пропускная способность составит более 40 взлетов и посадок в час при одновременном размещении 169 самолетов.

А тем временем президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в работе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоявшейся в туристической зоне «Аваза» в туркменистанском Туркменбаши. В форуме также участвовали президенты Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, главы других государств и международных организаций, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным пресс-службы узбекского лидера, он инициировал создание фонда поддержки логистики стран, не имеющих выхода к морю – под эгидой ООН. Мирзиеев подчеркнул, что потребность государств Центральной Азии в инвестициях в транспортную инфраструктуру оценивается на уровне 40 млрд долларов в год.

Он указал на важность ускорения строительства железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан и ее сопряжения с прокладкой, на данном этапе, магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Мирзиеев, кроме того, призвал полностью задействовать потенциал Среднего коридора, в том числе, путем проведения согласованной транзитной политики, унификации правил и внедрения оптимальных тарифов для контейнерных перевозок.

По данным Всемирного банка, из-за больших транспортных издержек государства Центральной Азии ежегодно теряют до 2% ВВП. Затраты на логистику составляют до 60% от стоимости товаров, что в несколько раз превышает среднемировой уровень. Кроме того, существуют такие общие проблемы, как высокие тарифы, ограниченная пропускная способность транспортных коридоров, зависимость от таможенно-транзитной политики других стран.

«Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех. Это не только экономическая необходимость. Это, прежде всего, важное условие устойчивого развития, доверия и сотрудничества в международных отношениях», — подчеркнул Мирзиеев.

Таджикистан

За последние шесть месяцев на границе Таджикистана и Афганистана произошло десять вооруженных столкновений между силами безопасности РТ и вооруженными афганскими наркоторговцами. Причиной стал наркотрафик, передают центрально-азиатские СМИ со ссылкой на главу Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана Зафара Самада. Нейтрализованы 4 лица – все они являлись гражданами Афганистана.

Большинство инцидентов произошло в приграничных районах афганской провинции Бадахшан, граничащей с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. В ряде случаев наркоторговцы были вооружены «тяжелым оружием и оснащены современным оборудованием». Столкновения участились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – тогда было зафиксировано 6 таких случаев.

«Афганистан по-прежнему остается основным источником поступления наркотиков в Таджикистан. В первом полугодии 2025 года правоохранительными органами и силовыми структурами страны в приграничных районах с Афганистаном была изъята 1 тонна 692 килограмма наркотических средств, что составляет 54,4% от общего объема изъятия по республике», — заявил Зафар Самад.

В Агентстве подчеркнули, что в условиях нестабильной ситуации в Афганистане Таджикистан усиливает меры безопасности на границе и расширяет международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Недавно ГКНБ республики сообщил, что таджикские пограничники вступили в бой с «транснациональной наркогруппировкой» на границе с Афганистаном, в результате чего один человек был убит, а более 70 кг наркотиков, оружие и боеприпасы были изъяты. Ранее в Хатлонской области была задержана организованная транснациональная группа по подозрению в незаконном обороте около 180 кг наркотиков, которые были ввезены из Афганистана с целью переправки за пределы страны.

По словам главы Агентства по контролю за наркотиками, за первые 6 месяцев текущего года из незаконного оборота было изъято более 3 тонн наркотических веществ, что на 10 кг 388 г больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выявлено 86 (в 2024 — 55) преступлений, связанных с наркотиками, что на 56% (31 преступление) больше, чем в прошлом году.