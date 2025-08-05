МЧС и МВД Азербайджана обратились к населению с призывом соблюдать правила пожарной безопасности. В обращении ведомств говорится:

«По всей стране, включая освобождённые от оккупации районы, в целях обеспечения экологической безопасности МЧС и МВД проводят непрерывную работу по профилактике и мерам ответственности в связи с пожарами.

С учётом жаркой и засушливой погодой в летний сезон увеличивается опасность пожаров в лесных массивах и открытых пространствах. Мы призываем всех строго соблюдать соответствующие правила безопасности во время посещения природы.

К сожалению, итоги проведённого анализа показывают, что большинство пожаров в лесных массивах происходят по причине человеческой халатности. Непотушенные окурки, сжигание сухой травы и кустарников, а также неосторожное обращение с огнём могут вызвать пожары и уничтожение зелёных насаждений.

Следует отдыхать на природе так, чтобы не наносить окружающей среде непоправимый ущерб, восстановление которого потребует долгие годы, следует соблюдать правила пожарной безопасности.

Не забывайте, что обеспечение экологической безопасности и охрана лесных массивов — одна из наших главных обязанностей».

