В Баку продолжился суд по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Давший показания в суде правопреемник потерпевшего Шамистана Садыхова – его отец Абдулага Садыхов заявил, что его сын погиб в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, правопреемник потерпевшего Вюсала Меликова – его отец Бахтияр Меликов сказал, что сын погиб в результате обстрела Лачина остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Джавада Магеррамова – его отец Садиг Магеррамов, отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, сообщил, что сын погиб в результате обстрела, произведенного в агдеринском направлении остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Эльтуна Юнусова – его отец Джаваншир Юнусов отметил, что сын погиб в результате вражеского обстрела в Ходжавенде.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Мамед Гаибов заявил, что получил ранения в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Тогда же ранения получили Рахиб Шихиев, Эльмин Эйвазов и Шахрат Гасымов.

Али Гейдаров в своих показаниях подчеркнул, что он и Сабутай Агабагиров получили ранения в Агдаме в результате разрыва поблизости снаряда, выпущенного противником.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Фарид Асланов отметил, что получил ранение в Ходжалы в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Джамал Гамидов, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, заявил, что получил ранение в Лачине в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Габиль Ганбаров в своих показаниях сказал, что получил ранение в результате разрыва минометного снаряда в Ходжавендском районе. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший сообщил, что находившийся с ним в тот момент Мурад Мустафаев также получил ранение.

Афиг Сулейманов отметил, что пострадал от минного терроризма Армении. В своих показаниях он заявил, что получил ранение в результате подрыва на мине, установленной остатками армянских вооруженных сил и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Сулейман Гараев сказал, что получил ранение в результате обстрела противником Лачинского района.

Потерпевший Кянан Ахадов довел до внимания, что получил ранение в результате подрыва мины, передвигаясь на автомобиле в Агдамском районе. Он также сообщил, что в результате инцидента различные травмы получили находившиеся с ним в одной машине Афер Гусейнов, Юсиф Абдуллаев, Рашад Азиев и Адам Алиев.

Потерпевший Рашад Азиев, подтверждая сказанное К.Ахадовым, заявил, что получил ранение во время инцидента, автомобиль пришел в непригодное состояние.

Шахрияр Зарбалиев рассказал, что получил ранение в результате обстрела врагом Ходжалы. Он отметил, что тогда же различные телесные повреждения получили Эмиль Набиев и Ровшан Азимли.

Давшие затем показания Абдулла Гаджиев и Садиг Гамидов сказали, что получили ранения в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями: первый – в Агдере, второй – в Агдаме.

Очередное заседание суда назначено на 12 августа.