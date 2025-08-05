Республиканский центр по борьбе со СПИДом объявил открытый электронный тендер на закупку различных товаров в рамках профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

Согласно тендерной документации, общая стоимость закупки составляет 287 271 манат.

В рамках закупки планируется приобрести:

— 200 папок-сумок с фирменным логотипом,

— 200 футболок с логотипом,

— 200 кепок среднего размера с логотипом,

— 50 тканевых сумок с логотипом,

— 51 000 упаковок одноразовых изделий (средства контрацепции).

Тендер проводится через Единую систему электронных закупок. Все товары должны соответствовать утверждённым стандартам.