Республиканский центр по борьбе со СПИДом объявил открытый электронный тендер на закупку различных товаров в рамках профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
Согласно тендерной документации, общая стоимость закупки составляет 287 271 манат.
В рамках закупки планируется приобрести:
— 200 папок-сумок с фирменным логотипом,
— 200 футболок с логотипом,
— 200 кепок среднего размера с логотипом,
— 50 тканевых сумок с логотипом,
— 51 000 упаковок одноразовых изделий (средства контрацепции).
Тендер проводится через Единую систему электронных закупок. Все товары должны соответствовать утверждённым стандартам.