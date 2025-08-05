Телеканал CBC представил специальный репортаж, посвящённый скандальному выпуску программы «Бесогон ТВ» и его автору — российскому режиссёру Никите Михалкову.

В центре внимания — вопрос: почему именно сейчас против Азербайджана была запущена эта информационная атака, и кому она выгодна в Москве?

Напомним, в новом выпуске «Бесогона», вышедшем 1 августа, Михалков открыто выступил с пропагандистскими нападками на Азербайджан, заявив, что страна якобы обязана России своей культурой и системой образования. Эти высказывания вызвали резкую реакцию в азербайджанском обществе и были восприняты как попытка ревизии истории и недружественный сигнал.

Авторы репортажа CBC анализируют, может ли это быть частью скоординированной кампании со стороны отдельных кругов в России, недовольных самостоятельной внешней политикой Баку. Особое внимание уделено роли Михалкова как идеологического рупора, чьи заявления нередко отражают позицию определённой части российской элиты.