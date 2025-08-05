6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит от 26 -30° тепла, днём — 35 — 40° тепла

Атмосферное давление будет ниже нормы — около 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью — 70-75%, днём — 35-40%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 23 — 28° тепла, днём — от 35-40° тепла, в некоторых местах — до 41° тепла. В горах температура ночью опустится до 17–22° тепла, днём 29–34° тепла.