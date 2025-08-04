С января по июль Госагентство по дошкольному и общему образованию проверило 1 137 учебных заведений.

Как сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию, в результате проверок 383 руководителя общеобразовательных школ подверглись дисциплинарным взысканиям, а 21 директор был уволен с занимаемой должности.

Различные дисциплинарные взыскания получили и 189 руководителей детских садов и других дошкольных учреждений. Трое директоров дошкольных образовательных организаций лишились своих постов — с ними были расторгнуты трудовые договоры.

Мониторинги охватили в том числе внешкольные образовательные учреждения. По результатам проверок 20 руководителей получили дисциплинарные взыскания различной степени строгости.