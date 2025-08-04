ОАО Azəristiliktəchizat в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов проведет контрольную проверку систем теплоснабжения города Баку.

Согласно информации, завтра будет проведена проверка домов под номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12а, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 44, 46, 50, 52, 56 и 58 на ул. Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе Баку, на ул. генерала Шихлинского — дома номер 13, 15, 19, 21, 23 (общежитие), 25, 37, 39, 39a, 39b, 47,49, 51(общежитие),57 и 59, на ул. генерала Мехмандарова — 20a, 20b, 22a, 22b, 26a, 26b, 28a, 28b, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96, 98 и 100, Насреддина Туси — 22, 24, 26 və 28, Мухаммеда Хади — 92 иə 92a, а также в школе номер 48.

В связи с этим рекомендуется осуществлять контроль за отопительными системами в квартирах с целью предупреждения возможных протечек воды по указанным адресам.

«Если в подвалах зданий, в здании или в системах отопления квартир обнаружена протечка воды, просим вас немедленно сообщить об этом на «горячую линию» 956 или в местные подразделения, обслуживающие данный район», — говорится в сообщении.