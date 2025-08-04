Полиция еще больше усилила контроль за охраной окружающей среды в прибрежных районах.

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия по обеспечению экологической стабильности на прибрежных территориях Каспийского моря:

«В ходе очередных мероприятий, проведенных на прибрежных территориях Баку, Сумгайыта, Хачмаза, Шабрана, Сиязани и Нефтчалы, выявлены факты сброса бытовых отходов вне отведенных мест, сброса сточных вод, проведения несанкционированных строительных работ, а также курения табака в запрещенных местах».

В рамках принятых мер сотрудниками полиции приняты меры административного воздействия в отношении 24 лиц, выбрасывающих бытовые отходы вне контейнеров (урн), и 5 лиц, совершивших иные запрещенные действия.