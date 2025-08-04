На сегодняшнем суде над лицами армянской национальности в Бакинском военном суде Ингилаб Мамедов заявил, что он пострадал как мирное лицо в городе Мингячевир, где он проживал, во время 44-дневной Отечественной войны.

Ингилаб Мамедов рассказал, что его двухэтажный дом был разрушен ракетой 4 октября 2020 года, и что он и трое его малолетних детей получили ранения под обломками. Он отметил, что рядом с его домом нет военных объектов.

«Позже мы узнали, что это была ракета «Смерч», выпущенная армянскими вооружёнными силами», — сказал он.

Давший показания Эльчин Багиров также заявил, что в тот день в результате падения ракеты «Смерч» недалеко от его дома в Мингячевире ему был причинен материальный и моральный ущерб. В результате инцидента пострадали он сам, его мать Набат Багирова и его дядя. По словам потерпевшего, дядя потерял трудоспособность из-за полученных травм.